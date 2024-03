(Washington) Joe Biden, en pleine campagne pour un second mandat, s’est opposé jeudi au rachat d’US Steel, grand nom de l’acier américain, par le japonais Nippon Steel, au nom de la défense des « travailleurs » américains.

Agence France-Presse

Il a fait cette annonce, susceptible de froisser Tokyo, à l’approche d’une visite d’État du premier ministre japonais Fumio Kishida à la Maison-Blanche, prévue le 10 avril.

« US Steel est une entreprise emblématique depuis plus d’un siècle, et il est vital qu’elle reste une société américaine, contrôlée et gérée depuis les États-Unis », a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

« Il est important que nous maintenions des entreprises sidérurgiques américaines solides, opérées par des travailleurs américains. J’ai promis aux ouvriers de la sidérurgie américains que je les soutiendrais et je n’ai qu’une parole », a rappelé le président américain.

L’annonce de ce rachat amical, en décembre, avait placé Joe Biden, qui se présente en défenseur de l’industrie américaine, dans une situation très délicate sur le plan politique.

Et ce d’autant plus que le républicain Donald Trump, qui sauf surprise sera son adversaire lors de la présidentielle de novembre, a d’ores et déjà promis qu’il le bloquerait s’il était élu, selon des propos rapportés par la presse américaine.

Joe Biden s’était déjà inquiété pour la « sécurité nationale » et la « fiabilité » de l’approvisionnement lorsque le projet d’acquisition d’US Steel par Nippon Steel, pour plus de 14 milliards de dollars, avait été dévoilé.

Depuis, la grogne n’avait cessé de monter contre cette opération, approuvée par les conseils d’administration des deux groupes, de la part des syndicats et de certains responsables politiques.

L’inquiétude est particulièrement forte dans l’État de Pennsylvanie (nord-est), qui abrite le siège d’US Steel, et qui sera décisif lors de l’élection présidentielle.