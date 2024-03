(Montréal) Un investisseur américain cherchant à remplacer la majorité des membres du conseil d’administration des Vêtements de sport Gildan annonce avoir intenté une poursuite contre le fabricant de vêtements et son conseil d’administration pour s’assurer que celui-ci tienne son assemblée annuelle « sans délai et sous la supervision d’un président indépendant » le 28 mai.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué de presse, Browning West affirme que sa requête devant la Cour supérieure du Québec allègue que Gildan et son conseil d’administration ont poursuivi « une stratégie de retranchement, d’obscurcissement et de dénigrement des actionnaires dissidents », tout en donnant la priorité à leurs intérêts personnels.

L’investisseur estime que « les tactiques du conseil d’administration indiquent que les administrateurs actuels feront tout pour préserver leurs postes actuels ».

Gildan est empêtré dans un conflit pour savoir qui devrait diriger l’entreprise depuis qu’elle a annoncé à la fin de l’année dernière que le co-fondateur et président et directeur général de l’époque, Glenn Chamandy, serait remplacé par Vince Tyra. Elle a indiqué que M. Chamandy n’avait pas de stratégie crédible à long terme et qu’il avait perdu la confiance du conseil d’administration.

Browning West, avec le soutien du plus grand actionnaire de Gildan, Jarislowsky Fraser, a tenté de remplacer huit membres du conseil d’administration de Gildan dans le but de réintégrer M. Chamandy. Il a déclaré qu’il proposerait une liste de candidats à l’élection lors de l’assemblée annuelle de la société après avoir initialement sollicité une assemblée extraordinaire des actionnaires.

M. Chamandy dit avoir présenté en octobre un plan global à long terme qui montrait des perspectives de croissance importantes pour Gildan au cours des cinq prochaines années.

