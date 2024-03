(Toronto) La Banque CIBC apporte des changements à son équipe de direction afin de « renforcer ses capacités de leadership ».

La Presse Canadienne

L’institution financière a annoncé jeudi que le chef des services financiers, Hratch Panossian, deviendra premier vice-président à la direction et chef des services bancaires personnels et PME, à compter du 1er avril.

Il relèvera simultanément du président et chef de la direction Victor Dodig et de Jon Hountalas, premier vice-président à la direction et chef de groupe des services bancaires canadiens.

Robert Sedran, le trésorier de la banque, deviendra premier vice-président à la direction et chef des services financiers. Il se joindra au comité de direction de la banque.

Pendant ce temps, Harry Culham, premier vice-président à la direction et chef de groupe, marchés des capitaux et services financiers directs, aura de nouvelles responsabilités qui comprennent le poste de stratégie et expansion de l’entreprise, ainsi que le bureau de la clientèle stratégique de la banque.

La banque mentionne également que Shawn Beber, qui a été nommé premier vice-président à la direction et chef de groupe, région des États-Unis, et président et chef de la direction de CIBC Bank USA, conservera son poste actuel.