AtkinsRéalis a enregistré un bénéfice au quatrième trimestre, contre une perte un an plus tôt, son chiffre d’affaires ayant augmenté de 20 %.

La Presse Canadienne

L’entreprise anciennement connue sous le nom de Groupe SNC-Lavalin affirme avoir réalisé un bénéfice attribuable aux actionnaires de 90 millions, ou 51 cents par action, pour le trimestre terminé le 31 décembre.

Le résultat se compare à une perte attribuable aux actionnaires de 54,4 millions, ou 31 cents par action, au cours des trois derniers mois de 2022.

Les revenus du trimestre ont totalisé 2,28 milliards, contre 1,90 milliard un an plus tôt.

Le résultat comprend des revenus de services professionnels et de gestion de projets de 2,22 milliards, contre 1,85 milliard un an plus tôt, tandis que les revenus provenant des investissements en capital de l’entreprise ont totalisé 64,1 millions, contre 49,4 millions il y a un an.

Sur une base ajustée, les activités de services professionnels et de gestion de projets de la société ont gagné 45 cents par action au cours de son dernier trimestre, contre une perte de 19 cents par action un an plus tôt.