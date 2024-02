La croissance organique de la société d’ingénierie montréalaise a généré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 130,6 millions au quatrième trimestre, comparativement à 120,0 millions un an plus tôt.

WSP surpasse les attentes et prévoit une croissance importante cette année

WSP Global a dépassé les attentes en matière de bénéfices au dernier trimestre, augmentant ses profits de près de 9 % d’une année à l’autre et prévoyant une hausse similaire du bénéfice ajusté pour 2024.

Christopher Reynolds La Presse Canadienne

« Alors que nous continuons à aller de l’avant et à réaliser nos ambitions, nous entrons dans la dernière année de notre cycle stratégique avec une confiance alimentée par des conditions de marché saines et par des occasions de croissance soutenue », a déclaré le président et chef de la direction de WSP, Alexandre L’Heureux, jeudi, en faisant référence au plan triennal de croissance de l’entreprise.

Ce plan comprenait l’acquisition pour 1,81 milliard US des activités d’environnement et d’infrastructure du groupe John Wood, établi au Royaume-Uni, en septembre 2022. Depuis lors, l’entreprise a acquis quatre autres sociétés d’ingénierie installées sur trois continents et comptant environ 1100 employés, portant l’effectif de WSP à 66 500.

L’entreprise montréalaise a poussé ses prises de commandes pour l’exercice à un niveau record de 15,12 milliards, permettant ainsi la constitution d’un carnet de commandes de 14,1 milliards au 31 décembre 2023, ce qui correspond à une hausse de 8,2 % au cours de l’exercice.

WSP prévoit également des revenus nets de 11,2 à 11,7 milliards cette année, soit une augmentation comprise entre 3 et 7 %.

M. L’Heureux a déclaré qu’une croissance organique des revenus de l’ordre de 5 % dans les activités canadiennes et américaines alimenterait la hausse globale alors que l’entreprise continue de profiter des dépenses déclenchées par la loi du gouvernement américain sur les emplois et l’investissement dans les infrastructures de 1200 milliards US adoptée en novembre 2021.

« Nous continuons de constater une dynamique positive émanant du projet de loi bipartite sur les infrastructures », a affirmé M. L’Heureux aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

« Les plus grandes opportunités pour ce projet de loi et d’autres programmes de relance à l’échelle mondiale résident dans les routes, les ponts et les grands projets de transport », un segment qui a connu une forte augmentation de ses revenus organiques l’année dernière, a-t-il indiqué.

L’entreprise a également diversifié ses services de conception et d’ingénierie pour répondre aux « secteurs en hyper croissance » que sont, entre autres, les soins de santé, l’hôtellerie, les centres de données et la fabrication, a déclaré M. L’Heureux.

« Nous assurons la pérennité de WSP pour soutenir nos ambitions de croissance », a-t-il affirmé.

La société a prévu un bénéfice ajusté compris entre 2,05 et 2,13 milliards cette année, soit une hausse attendue de 7 à 11 %.

Mercredi soir, WSP a déclaré que ses revenus pour le trimestre terminé le 31 décembre s’élevaient à 3,7 milliards, en hausse par rapport à 3,6 milliards au cours des mêmes trois mois en 2022.

Sur une base ajustée, le bénéfice a atteint 1,99 $ par action, contre 1,68 $ par action l’année précédente. Ce résultat a également dépassé les attentes des analystes, qui étaient de 1,90 $ par action, selon la société de données sur les marchés financiers Refintiiv.

Le bénéfice pour l’ensemble de l’exercice financier a augmenté de 27 % pour atteindre 550,0 millions, contre 431,8 millions en 2022. Les revenus ont également augmenté de 21 % à 14,4 milliards, contre 11,9 milliards un an plus tôt.