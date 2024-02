(Boucherville) RONA continue sa transformation et souligne la fin, cette semaine, de l’enseigne Lowe’s au Canada avec l’ouverture de 15 magasins RONA+ en Alberta et en Colombie-Britannique.

La Presse Canadienne

RONA a également annoncé jeudi un projet pilote visant à convertir trois magasins Réno-Dépôt au Québec à l’enseigne RONA+.

Le magasin de Hull sera le premier de la province à arborer la nouvelle enseigne en mars, suivi des magasins de Sherbrooke et de Charlemagne en avril, a indiqué l’entreprise québécoise du secteur de la rénovation résidentielle dans un communiqué.

Le détaillant se dit convaincu que le projet pilote donnera des résultats positifs et ouvrira la voie à l’« arrivée prochaine de cette nouvelle enseigne au Québec ».

Les conversions à l’enseigne RONA+ qui ont eu lieu dans les autres provinces du Canada ont eu des impacts positifs sur la performance des magasins, soutient l’entreprise. Au Québec, RONA+ représente la fusion des marques québécoises RONA et Réno-Dépôt.

La conversion des anciens magasins Lowe’s à l’enseigne RONA+ fait partie d’un plan à plus grande échelle et représente un investissement local important, fait valoir l’entreprise.

RONA dit exploiter ou desservir quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes.

« Maintenant que nous sommes entièrement gérés au Canada, nous avons une occasion formidable de repenser la façon de servir les Canadiens et Canadiennes en leur offrant les produits et services auxquels ils s’attendent de RONA, et ce, sur tous les canaux utilisés », affirme le président et chef de la direction de RONA, Andrew Iacobucci.