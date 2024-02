Départ d’Oprah Winfrey WeightWatchers en forte baisse à Wall Street

(New York) Les titres de WeightWatchers International fondaient de plus de 22 % jeudi à Wall Street, une abrupte cure de minceur pour le groupe spécialisé dans l’aide à la perte de poids, qui voit partir sa plus célèbre actionnaire, Oprah Winfrey, adepte de nouveaux médicaments pour maigrir.