La pharmaceutique de Boucherville entend augmenter la production locale

C’est l’entreprise canadienne Groupe JAMP Pharma, située à Boucherville, qui récupère les installations de Pharmalab, à Lévis, dont la fermeture abrupte avait créé des remous en août dernier.

Le Groupe JAMP Pharma, qui compte plus de 325 molécules dans son portefeuille, souhaite profiter de cette acquisition pour rapatrier la production d’une centaine de produits qui seront fabriqués dorénavant localement, au Québec.

Depuis la pandémie, les gouvernements tout comme les consommateurs reconnaissent l’importance de la production locale de médicaments. Les pénuries perpétuelles, qui s’étirent parfois sur plusieurs semaines, donnent des maux de tête non seulement aux malades, mais aussi aux pharmaciens. En décembre 2023, près de 3000 pénuries de médicaments étaient signalées au pays.

« On ne peut pas affirmer qu’on va venir résoudre tous les problèmes de pénurie au pays, mais assurément, c’est une partie de la solution », soutient en entrevue Alexandra Lewicki, directrice marketing et communications pour le Groupe JAMP Pharma.

On a été à l’écoute de nos clients et partenaires pour prendre cette décision. On prend des actions concrètes pour gagner en autonomie au niveau de la chaîne d’approvisionnement. Alexandra Lewicki, directrice marketing et communications de Groupe JAMP Pharma

L’entreprise rappelle que seulement 12 % des produits pharmaceutiques consommés par les Canadiens sont fabriqués au pays. Groupe JAMP Pharma produira localement des comprimés, des capsules, des liquides oraux et des poudres orales.

Fermeture abrupte

Sans avertir ses employés, Pharmalab avait fermé ses portes le 14 août dernier en affirmant que c’était « temporaire ». Or le lendemain, l’entreprise annonçait qu’elle se plaçait à l’abri de ses créanciers, la Cour supérieure du Québec ayant accepté sa demande en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. La société était composée de Pharmalab, de Laboratoires C.O.P. et d’Ideal Protein, présidés par l’Américaine Dawn Halkuff.

Ideal Protein ne fait pas partie de cette transaction privée avec Groupe JAMP Pharma, dont le montant n’a pas été divulgué. Aucune subvention gouvernementale n’a été accordée, précise le groupe.

La transaction inclut Laboratoires C.O.P., puisque Groupe JAMP Pharma s’est porté acquéreur des actifs situés au 8750, rue Guillaume-Couture et que les Laboratoires y sont.

L’entreprise, qui emploie actuellement 700 employés, dit reconnaître l’expertise des anciens employés de Pharmalab et souhaite en réembaucher une grande partie, selon les phases de remise en production de l’usine, explique-t-elle.

Le générique, un acteur clé

Au Canada, 75 % des médicaments vendus sur ordonnance sont des génériques.

Après Pharmascience, qui produit des médicaments génériques, nous serons la deuxième plus grande organisation de propriété à 100 % canadienne dans ce créneau de fabrication locale. Alexandra Lewicki

Selon Alexandra Lewicki, Groupe JAMP Pharma enregistre une des plus fortes croissances dans le générique au pays. « On est numéro un en prescription au Québec depuis 2018 et notre modèle d’affaires est complètement différent de celui de Pharmalab », indiquant aussi que le terrain de 350 000 pi2 est très grand et que l’usine n’en occupe que 100 000.

« Ça ouvre la porte à de nouveaux projets. »

Le Groupe JAMP Pharma possède aussi Orimed, BioJAMP, Wampole, Laboratoire Suisse et Cosmetic Import. L’entreprise offre des produits sur ordonnance et de marque, des produits biosimilaires et 180 produits en vente libre, dont des vitamines, des suppléments et des produits de santé naturels.