Horaires de travail New York a Starbucks à l’œil

(New York) Depuis plus d’un an, Felix Santiago travaille comme barista dans un Starbucks près de Times Square, et au début, il a adorait son travail. Il était facile de s’échanger les quarts de travail, facile d’en prendre de nouveaux, facile de s’entendre avec les superviseurs, qui étaient largement conciliants. « Les six premiers mois ont été absolument géniaux », disait récemment M. Santiago.