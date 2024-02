(Toronto) BMO Groupe financier a déclaré un bénéfice de 1,29 milliard au premier trimestre, sa provision pour pertes sur créances ayant augmenté par rapport à l’année dernière.

La Presse Canadienne

La banque affirme que son bénéfice s’est élevé à 1,73 $ par action pour le trimestre clos le 31 janvier, en hausse par rapport à 133 millions, ou 14 cents par action, un an plus tôt.

Sur une base ajustée, BMO affirme avoir engrangé 2,56 $ par action au cours de son dernier trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 3,06 $ par action un an plus tôt.

Le résultat est inférieur aux attentes des analystes, qui projetaient en moyenne un bénéfice de 3,02 $ par action, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

Les revenus ont totalisé 7,67 milliards pour le trimestre, comparativement à 5,10 milliards pour la période correspondante de l’année précédente.

La provision pour pertes sur créances de BMO – l’argent qu’elle a mis de côté pour couvrir les créances douteuses – s’est élevée à 627 millions, en hausse par rapport à 217 millions au même trimestre l’an dernier.

« En dépit des perspectives économiques incertaines, nous avons encore démontré la force et la résilience de nos activités diversifiées ainsi que les avantages des acquisitions stratégiques », a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO, dans un communiqué.

Les activités bancaires personnelles et commerciales de BMO au Canada se sont établies à 921 millions, en baisse par rapport à 951 millions un an plus tôt, la hausse des revenus ayant été plus que contrebalancée par une augmentation des dépenses et une provision pour pertes sur créances plus élevée.

Aux États-Unis, les activités bancaires personnelles et commerciales de BMO ont rapporté 560 millions, en baisse par rapport aux 665 millions du même trimestre l’an dernier.

La division de gestion de patrimoine de la banque a engrangé 240 millions, en hausse par rapport à 159 millions un an plus tôt, tandis que les activités de marchés des capitaux de BMO ont généré 393 millions, en baisse par rapport à 488 millions au même trimestre de l’année dernière.

Le groupe des services d’entreprise de BMO a affiché une perte de 822 millions, comparativement à une perte de 2,13 milliards un an plus tôt.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : BMO)