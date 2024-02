Irving Oil exploite la plus grande raffinerie de pétrole du Canada et possède plus de 900 stations-service et un réseau de terminaux de distribution sur la côte Est et en Nouvelle-Angleterre.

(Fredericton) Le président d’Irving Oil démissionne alors que l’entreprise fait l’objet d’un examen stratégique qui comprend une vente possible.

La Presse Canadienne

Un communiqué de presse indique qu’Ian Whitcomb a pris la « décision personnelle » de partir après plus de huit ans en poste et qu’il continuera à exercer ses fonctions jusqu’au 9 juin.

Jeff Matthews, directeur financier d’Irving Oil, prendra le relais de M. Whitcomb durant l’examen stratégique.

Maureen Kempston-Darkes, directrice principale du conseil d’administration d’Irving Oil, souligne que M. Matthews travaille pour l’entreprise depuis plus de 29 ans et comprend l’évolution des besoins des clients et des communautés.

La société a déclaré que son examen stratégique examinerait si l’entreprise doit faire l’objet d’une nouvelle structure de propriété, être vendue en partie ou en totalité et si des changements doivent être apportés à son portefeuille d’actifs et à la manière dont elle les gère.