Gildan surpasse les attentes et bonifie son dividende

Le fabricant montréalais de vêtements Gildan a présenté mercredi une performance financière de fin d’exercice supérieure aux attentes pour le trimestre au cours duquel son PDG a été congédié entraînant la contestation de plusieurs actionnaires institutionnels.

Le profit par action ajusté a augmenté de 15 % à 75 cents US pour les mois d’octobre, novembre et décembre. Les ventes ont progressé de 9 % à 783 millions US.

Le consensus des analystes s’articulait autour d’un bénéfice par action ajusté de 73 cents US et de revenus de 765 millions US.

Une charge de 6 millions US est inscrite dans les résultats en lien avec à la cessation d’emploi de l’ex-PDG, Glenn Chamandy, et des frais de services-conseils connexes en ce qui a trait aux « questions touchant les actionnaires ».

Une bonification du dividende de 10 % est par ailleurs annoncée.

La direction soutient que Gildan amorce l’exercice 2024 « en bonne posture ». « Gildan a devant elle un brillant avenir », commente par communiqué le nouveau PDG, Vince Tyra.

Gildan s’attend toutefois à ce que les ventes des mois de janvier, février et mars soient inférieures à celles enregistrées à la même période il y a un an en raison de l’incidence du réapprovisionnement plus important que prévu des clients au quatrième trimestre de 2023. L’entreprise anticipe ainsi une contraction de la marge opérationnelle ajustée pour le trimestre en cours.

Les prévisions dévoilées pour l’exercice financier qui vient de débuter semblent largement conformes à ce que les analystes entrevoyaient. La direction prévoit des ventes stables ou en hausse dans le bas d’une fourchette à un seul chiffre et à ce que le bénéfice par action ajusté se situe dans une fourchette de 2,92 $ à 3,07 $, c’est-à-dire une hausse comprise entre 13,5 % et 19,5 %.

Gildan a causé la surprise en congédiant Glenn Chamandy en décembre, deux semaines avant la fin du quatrième trimestre de l’exercice financier. Glenn Chamandy était PDG depuis 20 ans. Le conseil a nommé Vince Tyra, un ancien dirigeant de Fruit of the Loom, pour le remplacer.

Le licenciement de Glenn Chamandy a déclenché une lutte de pouvoir entre le conseil et des actionnaires institutionnels.

La firme d’investissement de Los Angeles, Browning West, mène une cabale pour reconstituer le conseil d’administration et ramener le cofondateur Glenn Chamandy à la tête de l’entreprise.

Browning West souhaite faire élire huit nouveaux membres au conseil d’administration lors de l’assemblée annuelle des actionnaires du 28 mai.

Le conseil a destitué Glenn Chamandy de son poste de PDG en justifiant la décision par des divergences liées au plan de succession et en soulignant que Glenn Chamandy souhaitait aller de l’avant avec une stratégie d’acquisitions risquée de plusieurs milliards de dollars.

Gildan possède et opère des installations de production en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh.