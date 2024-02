Capital One va acquérir Discover pour 35,3 milliards

(New York) Le géant bancaire américain Capital One a annoncé lundi qu’il allait acquérir l’entreprise de services financiers Discover pour 35,3 milliards de dollars, une transaction par échange d’actions qui permettra de réunir deux des plus importantes sociétés de cartes de crédit des États-Unis.