Dans ses perspectives pour l’ensemble de son exercice 2024, Lightspeed indique s’attendre à un chiffre d’affaires compris entre 895 et 905 millions US, tandis que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements devrait être « équilibré ou positif ».

(Montréal) Lightspeed Commerce a déclaré une perte de 40,2 millions US au cours de son dernier trimestre, ses revenus ayant augmenté de 27 % par rapport à l’année précédente.

La Presse Canadienne

L’entreprise montréalaise de technologie de commerce électronique, qui publie ses résultats en dollars américains, affirme que sa perte s’est élevée à 26 cents US par action diluée pour le trimestre terminé le 31 décembre.

Lors de la période correspondante de l’année précédente, Lightspeed avait affiché une perte de 814,8 millions US, soit 5,39 $ US par action diluée, alors que la société comptabilisait une charge de dépréciation de la survaleur (goodwill) hors trésorerie de 748,7 millions US.

Sur une base ajustée, Lightspeed affirme avoir engrangé 11,8 millions US, ou huit cents par action, au cours de son dernier trimestre, contre un bénéfice ajusté de 400 000 $ US, ou zéro cent par action, un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires pour le troisième trimestre de l’exercice 2024 de la société s’est élevé à 239,7 millions US, en hausse par rapport à 188,7 millions US un an plus tôt.

Dans ses perspectives pour l’ensemble de son exercice 2024, Lightspeed indique s’attendre à un chiffre d’affaires compris entre 895 et 905 millions US, tandis que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements devrait être « équilibré ou positif ».

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : LSPD)