Le nouveau PDG Gildan, Vince Tyra, a rencontré vendredi dernier des représentants de Browning West, cette firme d’investissement de Los Angeles qui mène une cabale pour reconstituer le conseil d’administration du fabricant montréalais de vêtements dans le but de ramener le cofondateur Glenn Chamandy à la tête de l’entreprise.

Browning West dit avoir participé à cette rencontre organisée en présence de la présidente du comité de gouvernance d’entreprise et de responsabilité sociale de Gildan, Maryse Bertrand, afin de mieux comprendre pourquoi le conseil d’administration considère Vince Tyra comme étant qualifié pour occuper le poste de PDG de Gildan.

« Nous avons quitté la réunion avec plus de questions que de réponses en raison de l’incapacité de Vince Tyra et de Maryse Bertrand à répondre à nos préoccupations concernant les mauvais résultats financiers de Fruit of the Loom et de Broder Brothers Co. alors que Vince Tyra occupait des postes de direction dans chacune de ces entreprises », indique Browning West.

Gildan a causé la surprise en congédiant Glenn Chamandy le 10 décembre, lui qui était PDG depuis 20 ans. Le conseil a nommé Vince Tyra, un ancien dirigeant de Fruit of the Loom, pour le remplacer. La décision a été justifiée par des divergences liées au plan de succession et en soulignant que Glenn Chamandy souhaitait aller de l’avant avec une stratégie d’acquisitions risquée de plusieurs milliards de dollars.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Glenn Chamandy

Ce licenciement a déclenché une lutte de pouvoir entre le conseil et des actionnaires institutionnels. Pour un, Browning West souhaite remplacer 8 des 11 administrateurs en poste au conseil de Gildan, dont Maryse Bertrand.

Gildan avait récemment offert à Browning West de tenir une rencontre avec Vince Tyra et avait demandé à rencontrer les candidats proposés par Browning West afin de mieux comprendre leurs points de vue et la pertinence de leurs compétences.

Browning West dit avoir contacté la présidente de la commission de la rémunération et des ressources humaines, Shirley Cunningham, après la rencontre de vendredi dernier pour comprendre comment le processus entourant l’embauche de Vince Tyra été mené et dit attendre une réponse.

Gildan n’a pas souhaité offrir de commentaires entourant cette rencontre et la réaction de Browning West.

Le mois dernier, Browning West avait demandé à Gildan d’organiser sans tarder une assemblée pour tenir un vote afin de reconstituer le conseil d’administration.

Gildan a décidé de convoquer ses actionnaires pour une assemblée annuelle et extraordinaire le 28 mai.

Une dizaine d’actionnaires institutionnels indépendants, contrôlant environ 35 % des actions de Gildan, ont publiquement exprimé leur opposition au congédiement de Glenn Chamandy dans les dernières semaines.