BCE supprime 9 % de ses effectifs et vend 45 stations de radio

(Montréal) BCE supprime 9 % de ses effectifs, soit environ 4800 emplois, y compris des journalistes et d’autres travailleurs de sa filiale Bell Média.

La Presse Canadienne

L’entreprise vend également 45 de ses 103 radios régionales. Les stations concernées se trouvent au Québec, dans le Canada atlantique, en Ontario et en Colombie-Britannique.

BCE affirme dans une lettre ouverte signée par le président et chef de la direction Mirko Bibic que des emplois « à tous les niveaux de l’entreprise » seraient supprimés.

Certains salariés ont déjà été prévenus ou devaient être informés jeudi de leur licenciement, tandis que le bilan sera connu d’ici le printemps. M. Bibic a déclaré que l’entreprise utiliserait les postes vacants et l’attrition naturelle pour minimiser autant que possible les licenciements.

Il s’agit de la deuxième vague de licenciements majeurs chez le géant des médias et des télécommunications depuis le printemps dernier, lorsque 6 % des emplois de Bell Média ont été supprimés et que neuf stations de radio ont été fermées ou vendues.

Dans une note interne distincte, le président de Bell Média, Sean Cohan, a déclaré que l’entreprise avait l’intention de céder 45 stations de radio à sept acheteurs : Vista Radio, Whiteoaks, Durham Radio, My Broadcasting Corp., ZoomerMedia, Arsenal Media et Maritime Broadcasting. Les ventes sont sujettes à l’approbation du CRTC et à d’autres conditions de clôture.

Dans la « mauvaise direction »

« C’est un désinvestissement important. C’est parce que ce n’est plus une entreprise viable », a déclaré Robert Malcolmson, chef des affaires juridiques et réglementaires de Bell, en entrevue avec La Presse Canadienne.

« Nous continuerons à exploiter celles qui sont viables, mais c’est une activité qui va dans la mauvaise direction. »

L’entreprise a refusé de préciser quelle proportion des suppressions d’emplois totales concernait spécifiquement Bell Média.

M. Malcolmson a souligné que Bell Média est au milieu d’une « transformation numérique » tant pour le divertissement que pour l’information.

Mais il reste à déterminer si donner la priorité à la croissance numérique est viable ou non pour l’entreprise en termes de génération de bénéfices.

« Nous investissons là-dedans ; nous verrons, a-t-il indiqué. Sans une certaine forme de soutien réglementaire, c’est difficile. »

Ottawa et le CRTC critiqués

Il a reproché au gouvernement fédéral d’avoir mis trop de temps à venir en aide aux entreprises médiatiques, ainsi qu’au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d’avoir été trop lent à réagir à une « crise immédiate ».

Cela concerne deux textes législatifs destinés à aider le secteur médiatique canadien en difficulté : le projet de loi C-18, également connu sous le nom de Loi sur les nouvelles en ligne, destiné à forcer les géants de la technologie à rémunérer les médias canadiens pour leur contenu, et le projet de loi C-11, qui met à jour la Loi sur la radiodiffusion pour obliger les plateformes numériques telles que Netflix, YouTube et TikTok à contribuer et à promouvoir le contenu canadien.

Ottawa reste dans une impasse avec la société mère de Facebook, Meta, au sujet du C-18, la société continuant de bloquer les liens d’information sur ses plateformes. Par ailleurs, le gouvernement fédéral a plafonné à 30 millions le montant que les médias audiovisuels peuvent obtenir grâce aux paiements annuels de 100 millions de Google, le reste étant destiné aux médias imprimés et numériques.

« En pratique, cela ne fera rien. C’est pour le moins décevant », a déploré M. Malcolmson.

« Nous plaidons en faveur d’une réforme depuis des années. Elle n’arrive pas assez vite et lorsqu’elle arrive, elle n’apporte pas une aide importante. »

Les pertes d’emplois de jeudi chez Bell Média sont également directement liées aux orientations du CRTC concernant le projet de loi C-11, a indiqué M. Malcolmson.

Le CRTC a tenu une audience à la fin de l’année dernière pour déterminer si les services de diffusion en continu devraient être invités à apporter une première contribution au système de contenu canadien afin d’aider à uniformiser les règles du jeu avec les entreprises locales. La commission espère mettre en œuvre de nouvelles règles fin 2024.

Mais le dirigeant de Bell a déclaré que l’entreprise avait besoin d’une aide immédiate, qui pourrait provenir d’un fonds qu’il a proposé et qui permettrait aux diffuseurs de subventionner les informations locales ou nationales.

« Nous espérons qu’ils le feront, mais nous ne pouvons pas attendre deux ans pour que cela se produise, alors vous voyez des actions comme celle-ci aujourd’hui », a-t-il affirmé.

Les revenus publicitaires de Bell Média ont diminué de 140 millions en 2023 par rapport à l’année précédente, et la division de nouvelles de l’entreprise connaît des pertes d’exploitation annuelles de plus de 40 millions, a déclaré Mirko Bibic dans sa lettre.

Jeudi, Bell a déclaré qu’elle pourrait également réduire davantage ses investissements dans les réseaux de télécommunications, car elle reste en désaccord avec le CRTC sur ce qu’elle qualifie d’orientation réglementaire « prédéterminée ».

Interrogé sur l’image de l’entreprise à la lumière des coupes continues, M. Malcolmson a souligné que la taille de l’équipe de direction de Bell avait été réduite au cours des dernières années et que les salaires des dirigeants demeuraient gelés.

Baisse du bénéfice net

En annonçant ces coupes majeures dans ses effectifs, BCE rapporte une baisse en un an de 23,3 % de son bénéfice net du quatrième trimestre, qui a reculé de 567 millions à 435 millions. Au cours de la même période, le bénéfice net ajusté a augmenté, de 654 millions à 691 millions.

Le bénéfice net par action ordinaire est passé de 0,58 $ à 0,42 $.

Pour l’ensemble de l’exercice financier 2023, BCE a réalisé un bénéfice net de 2,327 milliards, en baisse de 20,5 % par rapport à celui de 2,926 milliards rapporté en 2022. Le recul du bénéfice net ajusté a été moindre, de 4,3 %, de 3,057 milliards à 2,926 milliards.