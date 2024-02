Grande entrevue Karine Joncas, PDG de Karine Joncas Cosmétiques Fabriquer son propre élixir du succès

Après avoir célébré l’an dernier le 20e anniversaire de sa fondation, l’entreprise Karine Joncas Cosmétiques entreprendra cet été une nouvelle étape importante de son développement en ouvrant sa propre usine de fabrication de crèmes et de produits dermocosmétiques. « On se lance. On va progressivement fabriquer nous-mêmes tout en poursuivant le développement de nouvelles gammes de produits », anticipe la PDG-fondatrice Karine Joncas.