Le fabricant de trains d’atterrissage pour avions ajoute que son bénéfice s’est élevé à 0,27 $ par action diluée pour le trimestre clos le 31 décembre dernier, contre 0,05 $ par action au même trimestre un an plus tôt.

(Longueuil) Le fabricant aéronautique québécois Héroux-Devtek rapporte qu’il a réalisé un bénéfice de 9 millions au troisième trimestre, en hausse par rapport à celui de 1,8 million signalé un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Au cours de la même période, les ventes de l’entreprise basée à Longueuil ont progressé de 16 %, de 140,9 millions à 163,5 millions.

Les ventes civiles de Héroux-Devtek ont augmenté de 41 % pour atteindre 63,8 millions, comparativement à 45,1 millions un an plus tôt, stimulées par les livraisons des programmes Boeing 777 et Embraer Praetor. Les ventes de défense de l’entreprise ont totalisé 99,7 millions contre 95,8 millions un an plus tôt, grâce à l’augmentation des activités de marché secondaire pour les programmes existants ainsi qu’à l’augmentation des livraisons pour les programmes Sikorsky CH-53K et Lockheed Martin F-35, en partie compensées par des retards de livraison pour le Programme Boeing F-18.

Le chef de la direction de Héroux-Devtek, Martin Brassard, explique que les résultats du troisième trimestre reflètent les progrès de l’entreprise dans la mise en œuvre de ses initiatives stratégiques.

Entreprise citée dans cette dépêche : Héroux-Devtek (TSX : HRX)