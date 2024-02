Le nouveau fond vise à permettre à des entrepreneurs exploitant des entreprises privées de taille moyenne partout au pays, dans tous les secteurs de l’économie, de réaliser leurs projets de relève, de croissance et d’acquisition, de transformation numérique et de transition énergétique.

Le gouvernement du Québec et la Banque Nationale s’associent pour lancer un nouveau fonds de 300 millions de dollars visant à appuyer les entrepreneurs à la tête d’entreprises de taille moyenne. Québec débloque 45 millions pour ce fonds baptisé Norea Capital II.

La société en commandite Investissements Groupe Familles d’Affaires – un regroupement de six grandes familles industrielles – participe à hauteur de plus de 100 millions, alors que des investisseurs privés et la Banque Nationale complètent la mise.

Ce fonds vise à permettre à des entrepreneurs exploitant des entreprises privées de taille moyenne (chiffre d’affaires de 25 millions à quelques centaines de millions) partout au pays, dans tous les secteurs de l’économie, de réaliser leurs projets de relève, de croissance et d’acquisition, de transformation numérique et de transition énergétique.

Les entreprises soutenues bénéficieront de l’appui d’un regroupement d’investisseurs qui, dit-on, sont également des entrepreneurs à succès. Autrement dit, c’est une occasion d’avoir accès à des réseaux d’affaires et à de l’expertise.

PHOTO FOURNIE PAR LUC MÉNARD Luc Ménard était vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale jusqu’à la récente création de Norea Capital.

Le président et associé directeur de Norea Capital, Luc Ménard, dit être déjà en discussion avec une cinquantaine d’entreprises et que le premier investissement du fonds Norea Capital II devrait se concrétiser dans les prochains mois. « On entend investir dans trois ou quatre entreprises par année pour les quatre ou cinq prochaines années. On parle d’un portefeuille qui contiendra de 12 à 15 entreprises dans des secteurs porteurs. »

Les investissements devraient de façon générale se chiffrer d’une quinzaine de millions jusqu’à 40 millions de dollars. Certains investissements pourraient être plus importants.

L’objectif est de dégager bon an mal an des rendements supérieurs à 15 % par année pour les investisseurs.

Typiquement en placements privés, on parle toujours de 15 à 20 % de rendements visés. L’horizon d’investissement est à long terme. Luc Ménard, président et associé directeur de Norea Capital

« Le placement privé est une catégorie intéressante d’actifs au point de vue du rendement, mais qui est moins liquide que d’autres catégories d’actifs », ajoute M. Ménard.

Luc Ménard précise que le fonds permet à des investisseurs de différentes tailles d’accéder à la catégorie d’actifs du placement privé, souvent réservée à des investisseurs institutionnels.

Nouveau gestionnaire en placement privé

Norea Capital, un essaimage de la Banque Nationale, est un nouveau gestionnaire en placement privé dans lequel a été transférée l’ancienne équipe d’employés de Banque Nationale Placements privés.

Ces gestionnaires ont aussi reçu la responsabilité du Fonds croissance PME Banque Nationale, renommé Fonds Norea Capital I. Ce fonds de 200 millions avait été mis en place en 2020 dans le contexte de la pandémie en partenariat lui aussi avec Québec.

La décision de rendre indépendante la gestion de ces fonds a été prise « parce que faire du placement privé à l’intérieur d’une institution financière ayant une charte fédérale peut être complexe et contraignant au niveau conformité », dit Luc Ménard.

« On garde un partenariat avec la Banque Nationale qui demeure un investisseur autour de la table, mais la nouvelle structure permet de considérer des investissements dans des entreprises dans lesquelles il était impossible d’investir dans le passé. »

Le fonds Norea Capital II reste ouvert à accueillir de nouveaux investisseurs jusqu’au 22 juin.