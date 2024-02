(Toronto) Toys « R » Us Canada fait revivre HMV, la marque de divertissement qui a quitté le pays il y a sept ans.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

HMV a déclaré cette semaine qu’elle avait commencé à vendre des marchandises dans cinq des magasins du détaillant de jouets en Ontario. Le déploiement se poursuivra dans d’autres établissements Toys « R » Us Canada ce printemps, a indiqué l’entreprise.

Les produits en vente dans les sections de marque HMV comprennent des CD, des DVD, des vinyles, des tourne-disques et d’autres objets de collection comme des T-shirts et des livres.

Cette décision, qui marque le retour de HMV sur le marché canadien, est présentée par Toys « R » Us Canada comme un moyen de répondre à la demande des consommateurs pour la culture pop, les produits de collection et nostalgiques.

De tels produits figurent depuis longtemps dans le catalogue utilisé par Putman Investments, une entreprise établie à Ancaster, en Ontario, qui possède HMV, Toys « R » Us Canada, Sunrise Records, Everest Toys, FYE, T. Kettle et Rooms + Spaces.

Putman a acquis la marque HMV en février 2019, lorsque sa société Sunrise Records and Entertainment a acheté 100 magasins HMV à travers le Royaume-Uni.

À l’époque, le propriétaire Doug Putman avait déclaré à La Presse Canadienne qu’il était « peu probable, mais tout à fait possible » qu’il ressuscite la marque au Canada, où 102 magasins HMV ont été fermés en 2017.

Il prévoyait de tirer parti de ses racines dans le secteur du jouet en concentrant les offres britanniques de HMV sur les produits destinés aux fans, notamment les jeux de société, les jouets et les T-shirts sous licence.

Putman a ensuite acheté Toys « R » Us et Babies « R » Us Canada en août 2021 auprès de Fairfax Financial Holdings, qui avait racheté le détaillant pour 300 millions en 2018 auprès de sa société mère américaine, qui avait déposé une demande de mise en faillite.

Les secteurs du jouet et du divertissement ont tous deux été confrontés à une multitude de défis ces dernières années. Les deux ont constaté l’impact de taux d’intérêt élevés et d’une forte inflation sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs.

Le secteur du jouet a également été aux prises avec la montée en puissance de géants comme Amazon, une lente reprise après la pandémie de COVID-19, un intérêt accru pour les biens d’occasion et une évolution vers les cadeaux numériques et expérientiels.

L’industrie du divertissement a vu les services de diffusion en continu régner en maître, poussant de nombreuses personnes à éviter d’acheter des copies physiques de films, d’émissions de télévision et d’albums.

Le vinyle, cependant, a été un point positif. Les ventes de disques ont augmenté ces dernières années, poussant plusieurs détaillants, dont Indigo Books & Music, à mettre davantage en avant cette catégorie.