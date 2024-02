Indigo a annoncé des licenciements plus tôt cette année dans le cadre des efforts continus du détaillant pour rationaliser ses opérations.

(Toronto) Indigo Books & Music dit avoir reçu une proposition pour privatiser le détaillant de la part de Trilogy Retail Holdings et de Trilogy Investments, des sociétés de portefeuille de Gerry Schwartz qui détiennent déjà 56 % de l’entreprise.

La Presse Canadienne

La proposition non contraignante de Trilogy Retail Holdings et de Trilogy Investments leur permettrait d’acheter toutes les actions émises et en circulation d’Indigo qu’elles ne possèdent pas déjà pour 2,25 $ en espèces par action ordinaire.

Il s’agit de deux sociétés de portefeuille personnelles de M. Schwartz, fondateur et président d’Onex Corp. qui siège au conseil d’administration d’Indigo et est le conjoint de la directrice générale d’Indigo, Heather Reisman.

M. Schwartz, par l’intermédiaire des sociétés Trilogy, est l’actionnaire majoritaire d’Indigo.

Indigo a annoncé des licenciements plus tôt cette année dans le cadre des efforts continus du détaillant pour rationaliser ses opérations.

L’entreprise a connu plusieurs trimestres de pertes financières ainsi qu’un certain nombre de changements au sein de sa direction et de son conseil d’administration au cours de la dernière année.