(New York) Le patron de Boeing a reconnu mercredi la « gravité » de l’incident survenu début janvier sur un avion 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines, dont une porte obstruée s’est détachée en vol, ce qui a entraîné le maintien au sol de tous les appareils de ce modèle.

Agence France-Presse

« Nous n’envoyons pas d’avions dans les airs dans lesquels nous n’avons pas 100 % confiance », a déclaré Dave Calhoun à la presse avant une réunion avec des sénateurs à Washington.

« Je suis ici aujourd’hui dans un esprit de transparence pour, en premier lieu, reconnaître la gravité » de ce qu’il s’est passé, a-t-il poursuivi, et également, « pour partager tout ce que je peux » avec les parlementaires et pour « répondre à toutes leurs questions, parce qu’ils en ont beaucoup ».

Le 5 janvier, une porte-bouchon de la carlingue d’un Boeing 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines reliant Portland (Oregon) à Ontario (Californie) s’est décrochée en vol.

Les compagnies aériennes ont la possibilité de condamner une porte quand le nombre d’issues de secours existantes est suffisant au regard du nombre de sièges dans l’appareil.

Cette modification a été effectuée sur 171 des 218 Boeing 737 MAX 9 livrés à ce jour.

L’agence américaine de régulation de l’aviation civile (FAA) a suspendu de vol jusqu’à nouvel ordre les appareils ainsi configurés.

Elle a également recommandé cette semaine aux exploitants de Boeing 737-900er, modèle plus ancien, de vérifier les fixations des porte-bouchons présentes sur 380 des 539 exemplaires livrés.

Contrôle de qualité

Le régulateur a ouvert une enquête sur le contrôle de qualité au sein de Boeing, qui a signalé ces derniers mois plusieurs problèmes de production dans la famille des 737, son modèle vedette : raccords sur le fuselage, problème sur la cloison étanche arrière, risque de « boulon desserré » sur le système de contrôle du gouvernail.

Le groupe a nommé la semaine dernière un conseiller indépendant, rattaché à Dave Calhoun, pour examiner son processus de contrôle de qualité.

Et il doit tenir jeudi dans son usine de Renton (État de Washington, Ouest) la première d’une série de journées de formation, avec des ateliers centrés sur la qualité destinés au personnel de ses sites de production.

Selon le quotidien régional The Seattle Times, faisant référence mercredi à une source non identifiée, la porte-bouchon incriminée avait été retirée à Renton, pour des réparations, et avait été mal réinstallée.

De plus, cette intervention n’a pas été répertoriée convenablement dans les systèmes de Boeing et, en conséquence, le dispositif n’a pas été formellement vérifié avant la livraison de l’avion à Alaska Airlines.

Ben Minicucci, patron d’Alaska Airlines, a indiqué mardi sur NBC News avoir découvert de « nombreux » boulons mal vissés sur les portes-bouchon de ses 737 MAX 9. La compagnie United Airlines avait signalé la même chose le 8 janvier.

Dernier incident signalé par la FAA concernant un Boeing : un pneu du train avant d’un 757 de la compagnie américaine Delta s’est détaché samedi matin tandis qu’il s’apprêtait à décoller d’Atlanta (Géorgie) pour rallier Bogota en Colombie.

Une porte-parole de Boeing a souligné que le 757 n’était plus produit depuis 2004, et a renvoyé vers Delta pour de plus amples détails.

Sollicitée par l’AFP, la compagnie n’a pas réagi dans l’immédiat.

Selon le site airfleets.net, l’avion concerné est en service depuis 32 ans.