Après avoir supprimé 275 postes au Québec au cours des sept derniers mois, RONA procède à d’autres mises à pied. L’entreprise a annoncé mardi la suppression de 180 emplois au siège social de Boucherville, dans les magasins et au centre de distribution de Terrebonne, installation qui cessera ses activités en mars 2024.

Ailleurs au Canada, des employés de bureau et en magasin perdront également leur gagne-pain, pour un total de 120. À la grandeur du pays, l’entreprise a donc fait 300 mises à pied. « Alors que nous regardons vers l’avenir, RONA doit revenir à son essence et ajuster son modèle opérationnel en devenant une organisation plus agile et animée d’un esprit entrepreneurial, comme elle l’était auparavant, peut-on lire dans une déclaration officielle envoyée par courriel. Dans cette nouvelle phase de notre évolution, nous devons simplifier nos opérations et éliminer les inefficacités créées au cours des dernières années. »

Plus de détails à venir.