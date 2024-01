NMG a acquis la totalité de la propriété de Mason contre une contrepartie en actions représentant 9,25 % de son capital-actions et un paiement de 5 millions qui sera versé au début de la production de la mine projetée sur la propriété.

Nouveau Monde Graphite achète le gisement de graphite de Mason Graphite du lac Guéret qui alimentera ses projets de développement de matériel de batterie.

NMG a acquis la totalité de la propriété de Mason contre une contrepartie en actions représentant 9,25 % de son capital-actions et un paiement de 5 millions qui sera versé au début de la production de la mine projetée sur la propriété.

Les deux entreprises avaient déjà conclu l’an dernier une entente pour développer conjointement le gisement du lac Guéret. La transaction qui vient d’être annoncée vise la totalité de la propriété et fait avancer le développement du projet minier Uatnan.

Cette acquisition renforce le modèle de production intégré verticalement de NMG. L’entreprise développe concurremment une mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints et une usine de traitement du minerai à Bécancour. Des discussions sont en cours avec des manufacturiers de batteries, notamment avec Panasonic pour devenir un fournisseur de cette chaîne d’approvisionnement.

Le gisement du lac Guéret est un grand gisement de graphite naturel qui place NMG dans une position unique sur le marché des batteries, estime le président du conseil d’administration, Arne Frandsen.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu au plus tard le 31 janvier 2024 et est soumise à certaines conditions standard, y compris la réception de l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. L’action de NMG était en hausse de 1 % à l’ouverture des marchés lundi, à un peu plus de 3 $.

Depuis un an, le titre a varié entre un creux de 2,60 $ et un sommet de 8 $.