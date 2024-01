Alors que la bataille pour contrôler Gildan se poursuit, le fabricant montréalais de vêtements a offert mardi de nouveaux renseignements sur le comportement de son ex-PDG Glenn Chamandy entourant notamment ses relations avec des actionnaires qui demandent sa réintégration aux commandes.

Le conseil d’administration soutient que Glenn Chamandy, qui a été congédié le mois dernier, a omis de dévoiler qu’il avait investi dans des fonds gérés par un actionnaire institutionnel de Gildan qui souhaite le voir redevenir PDG. Le nom de cet actionnaire n’est pas précisé.

« Un membre de la haute direction de cet actionnaire a acheté une propriété de plusieurs millions de dollars à Apes Hills, le centre de villégiature de golf privé dont Glenn Chamandy est propriétaire à la Barbade », est-il indiqué par communiqué.

« Glenn Chamandy semble aussi entretenir une relation étroite avec Browning West, le fonds de couverture activiste qui mène actuellement la campagne agressive et trompeuse visant à réintégrer Glenn Chamandy comme chef de la direction », est-il précisé.

« Glenn Chamandy a été un des conférenciers invités à la journée des investisseurs du fonds de couverture tenue en février dernier et bien que Browning West soit un investisseur de Gildan depuis plusieurs années, Glenn Chamandy semble avoir traité Browning West différemment des autres actionnaires de Gildan. »

Le conseil d’administration souligne par exemple que le 8 novembre dernier, une semaine après que Glenn Chamandy propose son plan d’acquisition jugé à haut risque au conseil et presse ce dernier de le garder en poste comme chef de la direction, Glenn Chamandy a accueilli Usman Nabi et Peter Lee, cofondateurs de Browning West, de même qu’un certain nombre d’investisseurs de Browning West, à l’occasion d’une visite exclusive des installations de fabrication de Gildan au Honduras.

L’entreprise dit ne pas disposer d’information récente indiquant que tout autre actionnaire de Gildan et ses investisseurs auraient été reçus par le chef de la direction pour une visite exclusive d’installations de Gildan.

Par ailleurs, l’entreprise affirme avoir maintenant appris qu’en plus de se présenter rarement au bureau, de tenir peu de réunions avec les membres de la haute direction et de n’avoir jamais daigné visiter la plus récente usine de fabrication de Gildan (située au Bangladesh), Glenn Chamandy n’envoyait en moyenne que quelques courriels professionnels par jour et que peu de réunions de travail étaient inscrites à son agenda.

Toujours selon Gildan, Glenn Chamandy a envoyé le 25 novembre dernier une lettre au conseil lançant un ultimatum visant à faire approuver une stratégie d’acquisition de plusieurs milliards de dollars et un plan de relève. « Le lendemain, avant même que le conseil ne réponde, Glenn Chamandy avait déjà entrepris de quitter son bureau », indique l’entreprise.

La semaine dernière, Browning West a demandé la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires pour voter le retour en poste de l’ex-PDG Glenn Chamandy et reconstituer la majorité du conseil d’administration de Gildan. Cet actionnaire américain disant détenir une participation approximative de 5 % dans Gildan, a aussi affirmé avoir appris que le conseil songeait à employer des tactiques extrêmes pour notamment reporter la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et toute assemblée extraordinaire demandée jusqu’à l’automne.

Gildan a dit mardi que cette affirmation de Browning West est fausse et que l’entreprise répondra à la demande de convocation d’assemblée en temps voulu.

Depuis un mois, une dizaine d’actionnaires institutionnels indépendants, contrôlant environ 35 % des actions de Gildan, ont publiquement exprimé leur opposition au congédiement de Glenn Chamandy.

Il n’a pas tout de suite été possible d’obtenir une réaction auprès de Glenn Chamandy et de Browning West.

Le successeur de Glenn Chamandy à la tête de Gildan, Vince Tyra, est officiellement entré en poste cette semaine, soit un mois plus tôt qu’initialement prévu.

Glenn Chamandy a été destitué de son poste de PDG le 10 décembre. Le conseil avait justifié sa décision par des divergences liées au plan de succession et en soulignant que Glenn Chamandy souhaitait aller de l’avant avec une stratégie d’acquisitions risquée de plusieurs milliards de dollars.

Les actions de Gildan sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York. Le cours boursier actuel donne à l’entreprise une valeur supérieure à 7 milliards de dollars canadiens.