« Augmentations de prix inacceptables » Des produits PepsiCo retirés de supermarchés en Europe

(Paris) La chaîne mondiale de supermarchés Carrefour cessera de vendre des produits PepsiCo dans ses magasins en France, en Belgique, en Espagne et en Italie à cause des hausses de prix pour des produits populaires comme les croustilles Lay’s, les gruaux Quaker Oats, le thé glacé Lipton et autres boissons gazeuses.