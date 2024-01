L’entreprise Chaîne d’approvisionnement Metro bénéficiera de l’appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’Investissement Québec et de la Banque Nationale à titre de partenaires financiers dans l’acquisition du Groupe SCI.

(Montréal) Une entreprise de Montréal a conclu une entente afin de mettre la main sur une filiale de Postes Canada et des Investissements Purolator qui emploie plus de 3000 personnes à travers plus de 75 emplacements en matière de services logistiques en tierce partie.

La Presse Canadienne

L’acquisition du Groupe SCI par la compagnie montréalaise Chaîne d’approvisionnement Metro a été annoncée mardi. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2024. Elle doit obtenir le feu vert de certaines autorités de réglementation.

L’entreprise Chaîne d’approvisionnement Metro bénéficiera de l’appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), d’Investissement Québec et de la Banque Nationale à titre de partenaires financiers.

La CDPQ, qui est actionnaire de Chaîne d’approvisionnement Metro depuis 2018, a indiqué qu’elle investira 100 millions dans le cadre de cet achat.

Pour sa part, le gouvernement du Québec a mentionné accorder un montant de 75 millions sous forme d’actions privilégiées par l’entremise d’un fonds administré par Investissement Québec.

Dans un communiqué, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a souligné la participation du gouvernement dans cette acquisition.

« Avec cet investissement dans Chaîne d’approvisionnement Metro, on soutient une entreprise québécoise pour qu’elle devienne une leader internationale dans le secteur de la logistique », a-t-il affirmé.

Québec avance que la transaction entraînera la création de 400 emplois dans la province sur un horizon de cinq ans.

Transformation du service postal

Le Groupe SCI, qui emploie 250 personnes au Québec, est présenté comme un « important prestataire canadien de services logistiques impartis spécialisé dans l’exécution des commandes d’entreposage, les solutions de chaîne d’approvisionnement et les services de gestion du transport ».

La démarche pour vendre l’entité a commencé l’an dernier, a expliqué Postes Canada dans un communiqué. « Cette décision s’inscrit dans les efforts de transformation du service postal », a mentionné la Société canadienne des postes.

Cette transformation, en marche depuis deux ans, vise notamment à faire croître la place de Postes Canada sur le marché du cybercommerce au pays.

La compagnie Chaîne d’approvisionnement Metro exploite plus de 100 sites en Amérique du Nord et en Europe, et embauche environ 6000 personnes, dont 450 au Québec. Elle est décrite comme « l’une des plus grandes entreprises privées de solutions de chaîne d’approvisionnement établies au Canada ».

Selon son président et chef de la direction, « il existe un alignement stratégique solide » entre son entreprise et le Groupe SCI.

« Nous avons hâte de mettre à profit nos forces complémentaires et notre souci commun de l’excellence opérationnelle afin de générer de la croissance pour les clients, lesquels œuvrent dans des secteurs divers comme les technologies et les soins de santé, en plus d’élargir notre offre de commerce électronique », a déclaré Chris Fenton dans un communiqué.

« L’ajout de SCI au groupe Chaîne d’approvisionnement Metro nous permettra d’intensifier nos efforts d’expansion au sud de la frontière », a-t-il ajouté.

Cette future transaction représentera la dixième acquisition de l’entreprise depuis sa collaboration avec la CDPQ, a-t-on indiqué.