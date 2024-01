Le passage du Nord-Ouest La nouvelle route commerciale des glaces

La sécheresse qui handicape les activités du canal de Panamá et la violence qui sévit autour du canal de Suez, deux des routes maritimes les plus importantes au monde, font revivre l’idée d’un nouveau lien commercial entre l’Est et l’Ouest qui passera par le Grand Nord. Avec les changements climatiques qui réduisent la couverture de glace, les eaux de l’océan Arctique sont déjà de plus en plus fréquentées.