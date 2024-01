Sur l’ensemble de l’année 2023, Ford a vendu au total 1 995 912 véhicules, soit une hausse de 7,1 % sur un an et un plus haut depuis 2020.

(New York) Les ventes de véhicules neufs du constructeur américain Ford ont quasiment atteint les deux millions aux États-Unis en 2023, année qui a été marquée par une « accélération » dans l’électrique et l’hybride.

Agence France-Presse

« Dans une année aux multiples défis, depuis une grève des ouvriers jusqu’aux problèmes dans la chaîne d’approvisionnement, notre formidable panoplie de véhicules à combustion, électriques et hybrides et nos concessionnaires ont produit une croissance et une dynamique solides », a commenté Jim Farley, patron de Ford, cité jeudi dans un communiqué, se félicitant que le groupe conserve sa deuxième place dans les véhicules électriques dans le pays, derrière le spécialiste Tesla.

Une performance réalisée dans cette branche en plein essor grâce en particulier à sa camionnette vedette, le F-150 – le plus vendu dans le pays depuis presque cinq décennies –, dont les ventes en 2023 de la version hybride ont bondi de 41 % et de la version électrique de 54,7 %.

Sur l’année, 750 789 camionnettes de la gamme F-150 ont été écoulées.

Sur l’ensemble de l’année, le groupe a vendu au total 1 995 912 véhicules, soit une hausse de 7,1 % sur un an et un plus haut depuis 2020.

Les ventes des hybrides, tous modèles confondus, ont bondi de 25,3 % sur un an à 133 743 véhicules et de 55,5 % sur le quatrième trimestre. Pour les électriques, elles ont progressé de 17,9 % sur un an à 72 308 et de 27,5 % au dernier trimestre.

Ses stocks atteignaient 497 900 véhicules à fin décembre.

Une partie du quatrième trimestre a pâti d’une grève inédite de six semaines menée par le syndicat United Auto Workers (UAW) chez les trois grands constructeurs historiques américains – GM, Ford et Stellantis (Jeep, Chrysler, etc.).

Elle s’est achevée le 30 octobre et a mobilisé jusqu’à 45 000 des 146 000 encartés de l’UAW travaillant pour les « Big Three » de Detroit, bloquant des sites majeurs des constructeurs dont la Kentucky Truck Plant de Ford, site qui réalise un chiffre d’affaires de 25 milliards de dollars par an.