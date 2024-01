L’entente de principe survenue le 14 décembre dernier entre Transat et le syndicat représentant ses 2100 agents de bord ne tient plus. Les syndiqués l’ont rejetée à 98,1 % lors d’assemblées tenues entre le 20 et le 23 décembre. Le syndicat détient toujours un mandat de grève.

La Presse

« Les agents de bord d’Air Transat nous ont dit clairement que cette entente ne serait pas parvenue à réduire la souffrance et l’insécurité financière qu’ils et elles vivent quotidiennement, a expliqué dans un communiqué Dominic Levasseur, président de la composante Air Transat du SCFP.

« Nous retournons sans délai à la table de négociation afin de conclure une entente qui correspondra à leurs besoins. Il faut se rappeler aussi qu’ils et elles sont les plus performants de l’industrie. »

Une rencontre entre le comité de négociation syndical, qui demeure inchangé, et l'employeur est prévue ce mercredi.

Au moment de l’annonce de l’entente de principe, M. Levasseur s’était dit confiant « que l’entente sera à la hauteur des attentes de nos membres ».

Cette entente était survenue au terme d’un blitz de négociations de trois jours, alors que le syndicat avait en poche un mandat de grève illimité adopté à 99,8 %. Il menaçait de le mettre en exécution à compter de ce mercredi, le 3 janvier. Avec le rejet de l'entente, le mandat de grève reste valide jusqu'au 23 janvier prochain, mais aucun échéancier n'a encore été fixé pour un déclenchement.

Pour les voyageurs, le rejet de l’entente relance la menace d’une grève qui pourrait venir paralyser les opérations du transporteur.