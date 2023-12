La Boulangerie St-Méthode est le deuxième plus gros producteur de pains au Québec.

Boulangerie St-Méthode acquise par des capitaux américains et québécois

La Boulangerie St-Méthode, deuxième plus gros producteur de pains au Québec, passe sous le contrôle d’une firme d’investissement américaine spécialisée dans l’industrie des biens de consommation.

Cette firme, Swander Pace Capital, annonce jeudi l’acquisition d’une « participation majoritaire » dans Boulangerie St -Méthode en association avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et la firme Partenaires d’investissement Roynat.

Établie depuis 1947 à Adstock, dans la région de Chaudière-Appalaches, St-Méthode fabrique et distribue ses pains de marques « Récolte de St-Méthode », « Grains St -Méthode » et « Campagnolo » chez des détaillants en alimentation partout au Québec et dans l’est du Canada.