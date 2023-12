(Montréal) Le transporteur aérien québécois Transat A. T. rapporte jeudi qu’au quatrième trimestre de l’exercice en cours, son résultat net s’est établi à 3,2 millions, ou 0,08 $ par action, alors qu’un an plus tôt, il essuyait une perte nette de 126,2 millions.

La Presse Canadienne

Le résultat net ajusté de Transat A. T. s’est quant à lui élevé à 15,7 millions, ou 0,41 $ par action, comparativement au quatrième trimestre de 2022 où la société avait subi une perte nette ajustée de 75,9 millions.

Pour le quatrième trimestre, la compagnie a affiché des revenus de 764,5 millions, soit 191,3 millions de plus que pour la période correspondante de 2022, alors qu’ils avaient atteint 573,1 millions.

Lors de l’ensemble de l’exercice 2023, Transat A. T. a grandement réduit sa perte nette, qui est passée en un an de 445,3 millions à 25,3 millions. Excluant les éléments non liés à l’exploitation, Transat a affiché une perte nette ajustée de 11,5 millions pour l’exercice clos le 31 octobre dernier, par rapport à 403,7 millions en 2022.

La présidente et cheffe de la direction de Transat, Annick Guérard, signale que les revenus de l’exercice ont été hausse de 10 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie de COVID-19, en 2019, malgré une baisse de 7 % de la capacité. Mme Guérard ajoute que la compagnie a réduit sa dette et qu’elle termine l’exercice avec un solde de trésorerie amélioré.

Entreprise citée dans cette dépêche : Transat A. T. (TSX : TRZ)