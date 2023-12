Pendant la même période, le résultat net dilué par action ordinaire du détaillant québécois a augmenté de 31,4 % pour s’établir à 0,92 $, alors qu’il était de 0,70 $ un an plus tôt.

(Montréal) Dollarama rapporte une hausse de 27,8 % en un an de son résultat d’exploitation du troisième trimestre, qui est passé cette année à 386,7 millions.

Pendant la même période, le résultat net dilué par action ordinaire du détaillant québécois a augmenté de 31,4 % pour s’établir à 0,92 $, alors qu’il était de 0,70 $ un an plus tôt.

Les ventes du troisième trimestre ont augmenté en un an de 14,6 % pour s’établir à 1,477 milliard, comparativement à 1,289 milliard pour la période correspondante de l’exercice précédent. Dollarama attribue cette augmentation à la hausse du nombre total de magasins au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1462 magasins en date du 30 octobre 2022 à 1541 au 29 octobre dernier, de même qu’à la hausse de 11,1 % des ventes des magasins comparables.

Le président et chef de la direction de Dollarama, Neil Rossy, signale qu’il y a eu croissance des ventes des magasins comparables dans les deux chiffres pour un sixième trimestre d’affilée et augmentation du résultat par action de plus de 31 %. À son avis, la performance financière et opérationnelle depuis le début de l’exercice reflète la solidité et la pertinence du modèle d’affaires du détaillant dans un contexte macroéconomique difficile.

Dollarama annonce mercredi que son conseil d’administration a approuvé un dividende en trésorerie trimestriel à l’intention des porteurs d’actions ordinaires de 0,0708 $ par action ordinaire, qui sera versé le 2 février prochain.

