(Montréal) La Société des alcools du Québec (SAQ) rapporte lundi un recul de son bénéfice net pour le deuxième trimestre de l’exercice financier 2023-2024 par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

La Presse Canadienne

La société d’État prévoit que le ralentissement de la croissance observé lors des deux derniers trimestres pourrait se poursuivre compte tenu du contexte économique.

Le résultat net a décliné au trimestre qui a pris fin le 9 septembre dernier, de 14,1 millions, à 336,3 millions, pendant que les ventes reculaient de 0,6 % pour atteindre 945,7 millions, à cause du déclin dans le réseau des grossistes-épiciers.

La SAQ fait remarquer qu’elle agit comme grossiste auprès du réseau des épiceries et dépanneurs du Québec. À ce titre, les ventes de ce réseau ne reflètent pas nécessairement les ventes effectuées par ces établissements auprès des consommateurs.

La SAQ précise d’autre part que les ventes du réseau de ses succursales et de ses centres spécialisés ont atteint 878,1 millions, en hausse de 0,2 %. Les ventes en ligne ont enregistré une hausse de 4,5 % et ont représenté 2,6 % des ventes effectuées auprès des consommateurs.

Le panier moyen des achats effectués par les consommateurs dans les succursales et les centres spécialisés est passé de 64,51 $ à 62,42 $, une baisse de 3,2 % que la SAQ explique par des visites plus fréquentes des consommateurs en succursale, dont témoigne la croissance de l’achalandage de 3,2 %.

Quant aux ventes de produits du Québec au second trimestre, elles ont totalisé 147,8 millions et ont représenté 16,8 % des ventes effectuées auprès du réseau des succursales et des centres spécialisés.