Le PDG de Gildan, Glenn Chamandy, quitte le fabricant montréalais de vêtements, de chaussettes et de bas collants.

Cofondateur de Gildan, Glenn Chamandy, 61 ans, dirigeait l’entreprise depuis 2004 et était membre du conseil d’administration depuis 1984.

La compagnie a annoncé son départ lundi sans préciser les raisons. Il n’a pas tout de suite été possible d’obtenir plus d’information auprès de la direction.

Glenn Chamandy sera remplacé à titre de PDG par Vince Tyra à compter du 12 février. D’ici là, l’intérim est assuré par un membre du conseil d’administration, Craig Leavitt. Ce dernier est administrateur chez Gildan depuis cinq ans.

Le président du conseil d’administration de Gildan, Donald Berg, a simplement remercié Glenn Chamandy pour ses services dans une communication électronique. « Nous lui souhaitons bonne continuité », peut-on lire.

Le communiqué souligne que l’entreprise demeure entièrement concentrée sur sa stratégie de croissance durable et ses trois piliers clés : l’innovation, la croissance axée sur la capacité et les facteurs ESG.

Vince Tyra a occupé dans le passé des postes de direction dans les secteurs du vêtement et de l’investissement. Il a notamment dirigé les entreprises alphabroder et Fruit of the Loom. Cette dernière appartient aujourd’hui au conglomérat américain Berkshire Hathaway.

Vince Tyra a aussi été partenaire opérationnel chez Southfield Capital, où il a été membre du comité d’investissement.

Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président principal de la stratégie d’entreprise et des fusions et acquisitions chez Houchens Industries, une société de portefeuille dont le chiffre d’affaires s’élève à 4 milliards US. Il a également déjà occupé le poste de vice-président et directeur des sports interuniversitaires de l’Université de Louisville.

Le chiffre d’affaires annuel de Gildan s’élève aujourd’hui à plus de 3 milliards US.