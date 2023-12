La banque a commencé en décembre à simplifier sa structure organisationnelle et prévoit ainsi inscrire une charge de restructuration de 6,5 millions pour le trimestre actuellement en cours qui se terminera à la fin janvier.

Plombée par la panne informatique survenue à la fin septembre, la performance financière de fin d’exercice dévoilée jeudi matin par la Banque Laurentienne s’avère inférieure aux attentes.

Le profit par action ajusté généré pour les mois d’août, septembre et octobre s’est élevé à 1 $ alors que les analystes s’attendaient à 1,16 $. Les coûts liés à la gestion de la panne ont eu une incidence négative de 9 cents sur le profit ajusté par action.

Il y a un an, les profits par action ajustés avaient atteint 1,31 $. La banque a ainsi dégagé un profit net ajusté de 44,7 millions pour le trimestre, alors qu’il s’élevait à 57,8 millions il y a un an.

Les revenus ont diminué de 9,7 millions à 247 millions par rapport à la même période l’an passé. Les analystes s’attendaient à 262 millions.

« Nous nous affairons actuellement à rationaliser les activités de la banque et à revoir en profondeur notre plan stratégique afin de nous concentrer à servir nos clients et à demeurer une institution québécoise solide », commente le nouveau président et chef de la direction, Éric Provost.

La Laurentienne est dirigée par Éric Provost depuis le début du mois d’octobre. Il a été appelé en relève à Rania Llewellyn. Ce changement à la direction a été apporté alors qu’une panne du système central affectait les opérations et peu après que la banque eut annoncé la conclusion de l’examen de ses options stratégiques en excluant la vente.

La banque avait indiqué que la panne s’était produite au cours d’une opération de maintenance informatique planifiée.

La direction de la banque affirme par ailleurs avoir commencé en décembre à simplifier sa structure organisationnelle. La banque prévoit ainsi inscrire une charge de restructuration de 6,5 millions pour le trimestre actuellement en cours qui se terminera à la fin janvier.

La banque estime que les mesures prises généreront des économies récurrentes de près de 8 millions sur une base annuelle.

« À première vue, le trimestre de fin d’exercice a été très difficile pour la Laurentienne qui n’a pas répondu aux attentes sur plusieurs fronts », commente l’analyste Mike Rizvanovic, de la firme Keefe, Bruyette & Woods.

La Laurentienne conserve son dividende trimestriel inchangé alors que Mike Rizvanovic prévoyait que le dividende soit bonifié.

Les résultats du quatrième trimestre comprennent des charges de restructuration et des charges liées à l’examen stratégique totalisant 15,9 millions.