Quatrième trimestre Baisse du bénéfice et augmentation du dividende pour BMO

(Toronto) BMO Groupe financier a annoncé vendredi qu’il s’attend à des économies de coûts plus importantes grâce à son acquisition de Bank of the West, pour 16,3 milliards US, dans le cadre d’une concentration plus large sur l’efficacité pour faire face au ralentissement économique.