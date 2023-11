Il est de plus en plus difficile pour les consommateurs de financer l’achat de motoneiges, motomarines et autres véhicules récréatifs, constate BRP, finalement rattrapée par le ralentissement économique. Après avoir fracassé des records ces dernières années, des mois plus « difficiles » attendent la multinationale québécoise.

« Des concessionnaires nous disent qu’il y a une augmentation des refus de crédit du côté des clients avec un revenu discrétionnaire moins élevé, a observé le président et chef de la direction de BRP, José Boisjoli, jeudi, en conférence téléphonique pour commenter les résultats du troisième trimestre. Cette clientèle a plus de difficultés à financer leurs achats en raison des taux d’intérêt élevés et je crois que les banques sont plus restrictives. »

Stimulé par la demande pour les produits récréatifs depuis le début de la pandémie, le constructeur des Ski-Doo, Sea-Doo et Can-Am avait habitué ses actionnaires ainsi que les analystes à une croissance constante de ses profits et revenus. Le vent a cependant tourné entre les mois d’août à octobre.

Un coup de frein s’est observé du côté de la demande, notamment dans des marchés comme l’Europe, l’Asie-Pacifique ainsi que le Moyen-Orient. Résultat : l’entreprise établie à Valcourt a affiché un déclin de son bénéfice net ainsi que de son chiffre d’affaires au troisième trimestre ayant pris fin le 31 octobre dernier (voir tableau), en plus de réviser à la baisse certaines cibles financières.

La réaction des investisseurs n’a pas tardé. À la Bourse de Toronto, jeudi avant-midi, le titre de BRP abandonnait 13 %, ou 12,50 $, pour se négocier à 82,50 $.

Ralentissement généralisé

Même les États-Unis – le principal marché de la compagnie établie à Valcourt – montrent des signes d’essoufflement malgré un bas taux de chômage et une inflation qui ralentit.

« La confiance des consommateurs a fléchi depuis juillet et les soldes de carte de crédit atteignent un niveau record, a expliqué M. Boisjoli. Il y a des signaux de ralentissement aux États-Unis. Combinés aux conditions à l’international et les deux conflits (Ukraine/Russie et Israël/Hamas), nous préférons demeurer prudents. »

Dans ce contexte, le dirigeant de BRP a dit s’attendre à quelques trimestres « difficiles ». Néanmoins, la demande demeure vigoureuse pour les produits haut de gamme, notamment du côté des motos à trois roues et des autoquads biplaces (véhicules côte à côte), affirme M. Boisjoli.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE José Boisjoli est président et chef de la direction de BRP.

« Ce sont les consommateurs avec un revenu discrétionnaire moins élevé qui sont plus hésitants », a-t-il dit.

En baisse

Pendant le troisième trimestre, les ventes des concessionnaires ont notamment décliné du côté des motomarines, des motos à trois roues et des pontons. Ce déclin a été contrebalancé par une augmentation observée du côté des motoneiges, autoquads biplaces et véhicules tout-terrain.

Bon nombre d’analystes financiers se demandaient jusqu’à quel point la multinationale québécoise serait en mesure de continuer à dépasser les attentes en dépit du ralentissement économique. À la Banque Scotia, Jonathan Goldman estime que le troisième trimestre était en quelque sorte le coup de frein anticipé par plusieurs.

« Nous croyons qu’un grand nombre d’investisseurs demeuraient sur les lignes de côté en raison des inquiétudes à l’égard des bénéfices et d’une éventuelle réduction des prévisions », a écrit l’analyste, dans une note envoyée à ses clients.

La baisse de la demande contraint néanmoins BRP à s’adapter. L’entreprise a ajusté sa production à la baisse pour éviter que les stocks ne s’accumulent chez ses concessionnaires. À la fin octobre, les stocks étaient en hausse de 52 chez les concessionnaires par rapport à la même période il y a un an. Au moment d’écrire ces lignes, le constructeur de véhicules récréatifs n’avait pas précisé si le ralentissement de la production s’accompagnait de réductions d’effectifs.

En ce qui a trait à ses prévisions, BRP s’attend à voir son chiffre d’affaires annuel augmenter de quatre à 5%. Sa prévision antérieure tablait sur une augmentation allant de sept à 10 %. Le bénéfice d’exploitation ajusté devrait pour sa part demeurer stable. BRP anticipait auparavant une croissance allant de neuf à 13 %.