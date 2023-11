Ford, Stellantis et General Motors Les conventions collectives sont ratifiées aux États-Unis

(New York) Les accords de principe négociés avec les trois grands constructeurs automobiles américains Ford, Stellantis et General Motors ont été ratifiés par leurs employés syndiqués à l’UAW, qui a mené une grève inédite de plus de six semaines, a indiqué samedi à l’AFP une source syndicale.