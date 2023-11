La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annonce jeudi un investissement avoisinant les 200 millions CAN dans Northvolt AB, une plateforme qui se spécialise en recherche et développement, en fabrication et en recyclage de systèmes et de cellules de batteries durables.

La Presse Canadienne

La CDPQ explique que ce financement, sous la forme de dette convertible dans la société mère située en Suède, contribuera à la réalisation du projet Northvolt Six annoncé cet automne qui permettra la construction d’une grande usine de batteries en Montérégie.

La première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ, Kim Thomassin, explique que la Caisse estime que le secteur de la batterie connaîtra une forte expansion dans la prochaine décennie et qu’elle souhaite en faire bénéficier ses déposants. Mme Thomassin ajoute que cette technologie aura un impact favorable sur la transition énergétique.

Pour sa part, Paolo Cerruti, cofondateur de Northvolt et chef de la direction de Northvolt en Amérique du Nord, affirme dans un communiqué conjoint avec la CDPQ que la Caisse a contribué activement à l’arrivée de la future usine au Québec.

Au début du mois, Northvolt a fait l’acquisition d’un terrain de 18,5 millions de pieds carrés situé à McMasterville et à Saint-Basile-le-Grand pour concrétiser son projet d’usine. La compagnie a confirmé que la transaction avait été conclue pour un montant de 240 millions.

Northvolt recevra une aide financière colossale de 7,3 milliards des gouvernements du Canada et du Québec pour réaliser son projet. Le mois dernier, la compagnie a fait savoir qu’elle comptait préparer le site de l’usine dès cet automne, débuter la construction de certains bâtiments en 2024, livrer des produits aux clients en 2026 et terminer la première phase de construction en 2028.