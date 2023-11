Le propriétaire des enseignes Metro, Jean Coutu et Super C a dévoilé, mercredi, des résultats financiers inférieurs aux attentes des analystes

L’épicier Metro a constaté une modération de l’inflation alimentaire l’été dernier, mais elle reste beaucoup plus élevée qu’avant la pandémie. Le rythme annuel d’augmentation des prix est passé de 8 % à 5,5 % en trois mois.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

L’inflation alimentaire atteint ainsi 5,5 % chez Metro au cours de la période de trois mois qui se termine le 30 septembre. La société montréalaise souligne que ce seuil est inférieur à la moyenne au pays.

Au Canada, l’inflation alimentaire a suivi une trajectoire comparable passant de 8,3 % en juin à 5,9 % en septembre, selon les données de Statistique Canada. Les résultats de Metro couvrent une période antérieure à la convocation du gouvernement Trudeau, qui a demandé aux épiciers de trouver des moyens d’abaisser leurs prix, tandis que la menace d’un impôt spécial a été évoquée.

Le propriétaire des enseignes Metro, Jean Coutu et Super C a dévoilé, mercredi, des résultats financiers inférieurs aux attentes des analystes, malgré une hausse de ses ventes comparables de 6,8 % en épicerie et de 5,5 % en pharmacie.

La société a dévoilé un bénéfice net de 222,2 millions, en hausse de 31,7 %. L’an dernier, le bénéfice de Metro avait été réduit en raison d’une charge liée à l’abandon du programme Air Miles par Jean Coutu. Sans cette charge, le bénéfice aurait augmenté de 4,3 %. Le bénéfice ajusté dilué par action atteint 99 cents.

Le conflit de travail dans 27 magasins de la région de Toronto aura retranché environ 27 millions au bénéfice de l’entreprise au quatrième trimestre.

Les revenus, pour leur part, ont augmenté de 14,4 % à 5,07 milliards. La société souligne que l’exercice 2023 comptait une semaine de plus, soit 53 semaines. Sans cette semaine supplémentaire au quatrième trimestre, les revenus auraient progressé de 5,4 %.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice par action de 1,07 $ et des revenus de 5,09 milliards, selon la firme de données financières Refinitiv.