Héroux-Devtek se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l’entretien et la révision de trains d’atterrissage, d’actionneurs hydrauliques et électromécaniques pour le marché de l’aérospatiale.

(Longueuil) Le fabricant de produits aérospatiaux Héroux-Devtek a subi un léger recul de son bénéfice net au deuxième trimestre de l’exercice financier en cours comparativement à la période correspondante de 2022.

La Presse Canadienne

Lors de la période de trois mois qui a pris fin le 30 septembre dernier, l’entreprise établie à Longueuil a affiché un résultat net de 4,628 millions, en baisse par rapport à celui de 4,799 millions rapporté un an plus tôt. Cependant, au cours de la même période, le résultat net ajusté a progressé, de 3,58 millions à 4,628 millions.

Les ventes ont aussi augmenté, de 132,68 millions à 141 499 millions.

Le président et chef de la direction d’Héroux-Devtek, Martin Brassard, pense que les résultats du second trimestre indiquent que l’entreprise se rapproche de plus en plus de son niveau de rentabilité historique.

