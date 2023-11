Sur une base ajustée, le profit de WSP a grimpé à 1,98 $ par action au plus récent trimestre, alors qu’il avait été de 1,59 $ par action un an plus tôt. Les analystes s’attendaient à un profit ajusté par action de 1,90 $.

(Montréal) WSP Global a affiché jeudi un bénéfice et des revenus en hausse de plus de 20 % pour son troisième trimestre, un résultat stimulé par sa croissance interne et ses récentes acquisitions.

La Presse Canadienne

Le bénéfice attribuable aux actionnaires de la firme d’ingénieurs de Montréal s’est chiffré à 156,2 millions, soit 1,25 $ par action, un résultat en hausse de 22,5 % par rapport à celui de 127,5 millions, ou 1,05 $ par action, de la même période un an plus tôt.

Les revenus trimestriels ont atteint 3,6 milliards pour le trimestre clos le 30 septembre, ce qui représentait une progression de 24 % par rapport à ceux de 2,9 milliards du troisième trimestre précédent.

Sur une base ajustée, le profit de WSP a grimpé à 1,98 $ par action au plus récent trimestre, alors qu’il avait été de 1,59 $ par action un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient à un profit ajusté par action de 1,90 $, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Le chef de la direction, Alexandre L’Heureux, a souligné que le carnet de commandes montrait une croissance de 7 % par rapport au troisième trimestre de l’an dernier et atteignait 14,28 milliards, ce qui témoignait, selon lui, de la demande soutenue pour les services de l’entreprise.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : WSP)