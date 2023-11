(Montréal) La Compagnie Électrique Lion a légèrement creusé sa perte nette au troisième trimestre de l’exercice en cours par rapport à la période correspondante de 2022 : elle est passée de 17,2 millions US à 19,9 millions US.

La Presse Canadienne

Le fabricant québécois de véhicules urbains électriques, mieux connu sous le nom de Lion Électrique, signale toutefois qu’au trimestre ayant pris fin le 30 septembre dernier, les produits de ses activités ordinaires ont atteint un record de 80,3 millions US, en hausse de 39,4 millions US en un an. Au cours de la même période, la marge brute est passée de 3,8 millions US à 5,4 millions US.

Au troisième trimestre de l’année en cours, Lion Électrique a livré 245 véhicules, soit 89 véhicules de plus qu’au cours de la même période l’an dernier.

Quant au carnet de commandes, il s’élevait en date du 6 novembre à 2232 véhicules urbains tout électriques de poids moyens et lourds, soit 268 camions et 1964 autobus, pour une valeur totale combinée d’environ 525 millions US, selon les estimations de la direction.

Le chef de la direction de Lion Électrique, Marc Bédard, signale que le chiffre d’affaires de la compagnie a plus que doublé depuis le début de l’année par rapport à l’an dernier.

Lion Électrique impute largement sa perte nette du troisième trimestre à la diminution moindre de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d’actions.

