Telus a attribué ce plongeon aux coûts de restructuration inscrits dans la foulée de son annonce, en août, de la suppression de 6000 emplois en raison de difficultés liées à des questions de réglementation et de concurrence.

(Vancouver) Telus a fait état vendredi d’un profit en baisse de 75 % pour son troisième trimestre, malgré une solide progression de ses revenus et une croissance record de son nombre de clients.

La Presse Canadienne

Le groupe de télécommunications a indiqué que son bénéfice net s’était établi à 137 millions pour le trimestre clos le 30 septembre, alors qu’il avait été de 551 millions lors de la même période l’an dernier.

Telus a attribué ce plongeon aux coûts de restructuration inscrits dans la foulée de son annonce, en août, de la suppression de 6000 emplois en raison de difficultés liées à des questions de réglementation et de concurrence.

La société établie à Vancouver a précisé que ses revenus d’exploitation avaient avancé de 7,5 % au troisième trimestre pour atteindre 4,99 milliards, par rapport à ceux de 4,64 milliards du même trimestre un an plus tôt.

Le profit ajusté a reculé de près de 27 % à 25 cents par action, par rapport à celui de 34 cents par action de l’an dernier. Ce résultat a néanmoins surpassé les attentes des analystes, qui visaient en moyenne un bénéfice par action de 24 cents, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Telus a souligné que la croissance nette de ses clients avait atteint le niveau record de 406 000 au plus récent trimestre, alors qu’elle avait été de 59 000 un an plus tôt. Selon l’entreprise, ce gain a été alimenté par la demande pour les services liés.