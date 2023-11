(Toronto) Restaurant Brands International (RBI) a affiché vendredi un bénéfice du troisième trimestre de 364 millions US, tout en continuant de signaler des augmentations de coûts pour les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie.

La Presse Canadienne

Le propriétaire des enseignes Tim Hortons, Burger King, Popeyes Louisiana Kitchen et Firehouse Subs a souligné que son résultat le plus récent se comparait à un profit de 530 millions US pour le troisième trimestre de l’an dernier.

La diminution observée au cours du trimestre clos le 30 septembre était principalement attribuable à des dépenses fiscales et par une augmentation des compensations en actions, des dépenses de compensations incitatives hors trésorerie et des dépenses d’intérêt.

Le groupe spécialisé dans la restauration rapide a aussi souligné que ses revenus avaient progressé à 1,83 milliard US, après s’être établis à 1,72 milliard US un an plus tôt.

RBI a souligné que cette croissance des revenus était survenue même si la guerre en Ukraine et la pandémie de COVID-19 avaient déclenché une accélération de l’inflation, la volatilité des taux de change étrangers et la hausse des taux d’intérêt, des éléments qui pourraient maintenant être exacerbés par le conflit au Proche-Orient.

Les tensions géopolitiques pourraient aussi avoir un impact défavorable sur ses activités, si l’entreprise et ses franchisés ne sont pas capables d’ajuster suffisamment leurs prix sans nuire à la demande des consommateurs.