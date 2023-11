L’imprimeur commercial TC Transcontinental étend la distribution de son feuillet de circulaires publicitaires « Raddar » en remplacement du Publisac à la grandeur du Québec, ainsi que les régions de Toronto et Hamilton en Ontario, et la banlieue de Vancouver en Colombie-Britannique.

Selon la direction de l’imprimeur, entre février et mai 2024, « ce sont ainsi 2,8 millions de foyers qui s’ajouteront au million d’exemplaires de Raddar qui est déjà distribué (depuis mai dernier) dans la grande région de Montréal. »

Quant à l’impact sur les journaux locaux de cette disparition du Publisac distribué en porte-à-porte, alors que le Raddar est distribué par Postes Canada, la direction de Transcontinental dit « regretter les répercussions de la fin du Publisac sur plusieurs journaux hebdomadaires. »

Dans la région de Montréal, le remplacement du Publisac en porte-à-porte par le feuillet Raddar distribué par Postes Canada est considéré comme l’une des principales causes de l’atrophie et de la fermeture de nombreux journaux locaux et de quartier depuis un an.

Selon Patrick Brayley, vice-président principal chez TC Imprimeries Transcontinental, « le modèle du Publisac se devait d’évoluer compte tenu des changements réglementaires récents et prévus en matière de distribution et de leurs contrecoups sur les plans opérationnel et financier. »

Par ailleurs, se disant « partenaire de longue date des journaux locaux », la direction de TC Transcontinental prétend qu’elle « contribuera à promouvoir leur présence dans leurs communautés ainsi que leurs sites numériques, en leur offrant une page gratuite dans Raddar et une visibilité sur (son portail web) raddar.ca. »

De l’avis de l’analyste Adam Shine, chez la Financière Banque Nationale, la décision de Transcontinental de mettre fin au Publisac en porte-à-porte et d’accroître la distribution du Raddar par Postes Canada s’inscrit dans la volonté de l’imprimeur de raffermir la rentabilité de ses activités de circulaires publicitaires, tout en contournant les restrictions réglementaires sur la distribution d’imprimés publicitaires que se répandent dans plusieurs villes et localités.

« En élargissant la distribution de Raddar, Transcontinental devrait éviter d’autres problèmes réglementaires liés à ses activités de distribution de circulaires », indique Adam Shine dans une note à ses clients-investisseurs.

« De plus, parce que le dépliant Raddar est distribué par Postes Canada, il atteint en fait plus de foyers (de consommateurs) que ce que Transcontinental faisait auparavant avec son Publisac, tout en étant peu ou pas touché par les efforts municipaux visant à réduire la distribution de documents imprimés. »