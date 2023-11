Aliments Maple Leaf Une perte de 4,3 millions au troisième trimestre

(Toronto) Aliments Maple Leaf a fait état jeudi d’une perte du troisième trimestre de 4,3 millions, en baisse par rapport à celle de 229,5 réalisée un an plus tôt, alors que la société avait inscrit une charge de dépréciation non récurrente liée à ses activités de protéines végétales.