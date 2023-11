(Montréal) La société Lightspeed a réduit sa perte nette à son plus récent trimestre par rapport à la période correspondante qui a pris fin le 30 septembre 2022.

La Presse Canadienne

La société qui offre aux entreprises des solutions technologiques signale que sa plus récente perte s’est élevée à 42,5 millions US, ou 0,28 $ par action, alors qu’un an plus tôt, elle s’était établie à 79,9 millions US, ou 0,53 $ par action.

Le total des produits des activités ordinaires de Lightspeed au troisième trimestre a été de 230,3 millions US, en hausse de 25 % sur 12 mois.

Lightspeed révise à la hausse ses perspectives en matière de produits des activités ordinaires pour l’exercice 2024, mais l’entreprise dit rester sur ses gardes à court terme, étant donné le risque de hausses additionnelles des taux d’intérêt et l’optimisme modéré des consommateurs à l’approche de la période des Fêtes.

Il y a trois mois, Lightspeed rapportait une perte nette de 48,7 millions US au premier trimestre, ou 0,32 $ par action, alors qu’un an plus tôt, elle avait essuyé une perte nette de 100,8 millions US, ou 0,68 $ par action.