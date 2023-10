Le fabricant pharmaceutique Pharmascience, de Montréal, obtient près de 55 millions en aide gouvernementale pour agrandir son usine de médicaments injectables de Candiac au coût de 120 millions.

L’investissement, qui ajoutera 26 000 pieds carrés à l’usine, permettra aussi l’achat de matériel plus moderne qui fera tripler sa capacité. Les nouvelles lignes de production permettront à Pharmascience d’ajouter à son offre, notamment des médicaments génériques contre le cancer et l’arthrite rhumatoïde et, éventuellement, des médicaments contre la schizophrénie et d’autres substances agissant sur le système nerveux central.

Une cinquantaine de postes seront ajoutés à l’effectif actuel de l’usine qui se chiffre à 300 employés.

Ottawa prête 27,8 millions par le truchement du Fonds d’investissement stratégique du Canada, a dit la ministre la ministre Soraya Martinez Ferrada, responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour le Québec.

Le Québec prête 24,7 millions, qui parviennent à Pharmascience par Investissement Québec, a indiqué le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. Le prêt de Québec est en fait un prêt-subvention (mieux connu sous l’anglicisme « prêt pardonnable »), c’est-à-dire assorti d’une clause dispensant l’emprunteur d’effectuer les remboursements prévus tant qu’il se conforme à certaines conditions.

Les deux ministres ont souligné la nécessité d’améliorer la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique locale, dont les faiblesses ont été révélées lors de la pandémie de COVID-19.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, qui était présent à titre de député du comté de La Prairie à l’Assemblée nationale, a rappelé les moments sombres de la pandémie : « Ce n’étaient pas des jours heureux durant la COVID-19, quand des vaccins étaient disponibles dans des pays étrangers, notamment juste au sud de la frontière, mais pas ici ». a-t-il déclaré. Il faut, a-t-il ajouté encourager la construction d’infrastructures de production locale d’ingrédients actifs et constituer des réserves stratégiques de nombreux médicaments.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre de la Santé du Québec Christian Dubé

« En réalité, on doit se préparer à faire face peut-être à une prochaine pandémie, quelle qu’elle soit, avait dit plus tôt la ministre fédérale Ferrada. Ça signifie qu’il faut investir dans nos produits pharmaceutiques et dans la biofabrication », a insisté la ministre fédérale.

Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a lui aussi insisté sur la nécessité « d’être plus autonome », mais a cadré le projet de Pharmascience comme « stratégique pour le Québec » puisque renforçant la recherche et développement et capacité industrielle d’ici, et ce par une entreprise qui a son siège social à Montréal.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon

Pharmascience ne produit pas de vaccins, mais en cas d’urgence pandémique, une partie de ses équipements pourrait être mise à contribution, a dit son PDG, Martin Arès.